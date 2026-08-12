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NASA создаст склад в космосе: грузы смогут ждать возвращения на Землю

15:17 12.08.2026 Ср
2 мин
Революция космической логистики не за горами?
aimg Ольга Завада
NASA создаст склад в космосе: грузы смогут ждать возвращения на Землю Gravitics строит ангар в космосе при поддержке NASA (фото: Pexels)
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В космосе появится своеобразный склад для грузов, которые следует вернуть на Землю. Gravitics разработает орбитальный ангар по гранту NASA. Цель - сделать космические миссии проще и дешевле.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Interesting Engineering.

Концепция и логистика

Шестимесячный проект должен исследовать, может ли система Gravitics предоставить практический способ поддержания регулярного возвращения коммерческих образцов из космоса на Землю.

В настоящее время возврат материалов остается существенным ограничением для компаний, проводящих исследования и производство в космосе.

В NASA отмечают, что производство определенных материалов в орбитальных условиях имеет преимущества, однако эти изделия требуют надежного способа доставки на Землю для анализа или дальнейшего использования.

Предлагаемая концепция предполагает расположение ангара непосредственно на орбите. Система будет содержать несколько спускных транспортных средств, размещенных на единой платформе.

Главные идеи и преимущества разработки:

  • Клиентам не придется ждать отдельной специальной миссии для отправки груза.
  • Воспользоваться спускным аппаратом можно будет в момент возникновения необходимости.
  • Наличие нескольких готовых аппаратов обеспечит регулярность и предсказуемость спуска.
  • Автономное чередование капсул обособит доступность спускных мощностей от графика полетов отдельных кораблей.

NASA создаст склад в космосе: грузы смогут ждать возвращения на ЗемлюКонцепт орбитального аппарата Gravitics (источник: Gravitics)

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Детали финансирования и другие проекты

Программа NASA SBIR/STTR является частью американского фонда America's Seed Fund. Она предоставляет раннее финансирование малым предприятиям, разрабатывающим технологии с потенциальным коммерческим и правительственным применением.

Программа 2026 года SBIR Phase I была объявлена 6 августа. В течение первой фазы 6 месяцев Gravitics сосредоточится на технической составляющей ангара Multiple-Downmass Hangar, чтобы снизить стоимость возврата полезной массы с орбиты.

В целом же стартап разрабатывает и производит крупногабаритную стандартизированную орбитальную инфраструктуру. Ее программы Orbital Carrier и Viper OTX предназначены для обеспечения оперативного перемещения грузов для гражданских, оборонных и коммерческих операторов.

Кроме того, Gravitics выполняет контракт STRATFI для Космических сил США и развивает партнерства по доставке грузов на низкую околоземную орбиту.

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