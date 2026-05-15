NASA створила новий суперчип: він потужніший за ПК і витримує космічну радіацію

Проєкт High Performance Spaceflight Computing (HPSC) спрямований на створення "мозку" для автономних місій майбутнього. Перші результати тестування, які почалися у лютому 2026 року в Лабораторії реактивного руху (JPL), виявилися "приголомшливими".

Що вразило науковців:

Продуктивність: чип працює приблизно у 500 разів швидше, ніж будь-який стійкий до радіації процесор, що використовується сьогодні.

Архітектура - це система на чипі (SoC), яка об'єднує процесори, мережеві системи та пам'ять в одному компактному модулі.

Гнучкість: система є відмовостійкою та багатоядерною - це дозволяє їй перерозподіляти ресурси у разі виникнення помилок у космосі.

Символічним початком випробувань став електронний лист "Hello Universe" (Привіт, Всесвіт), який інженери успішно відправили через нову систему, посилаючись на класичну традицію програмістів.

Суперчип NASA для дослідження глибокого космосу (фото: Ryan Lannom, NASA)

Випробування "на виживання"

"Ми пропускаємо ці нові чипи через жорстке випробування: проводимо радіаційні, термічні та ударні тести, а також оцінюємо їхню роботу під час імітації складних сценаріїв посадки на інші планети", - зазначив Джим Батлер, керівник проєкту у JPL.

Особливу увагу приділяють моментам приземлення, коли комп'ютер має обробити величезні обсяги даних з датчиків за лічені секунди. Процесор уже успішно пройшов симуляції реальних місій NASA, справляючись із навантаженнями, які раніше вимагали значно більшого та енергомісткого обладнання.

ШІ у глибокому космосі

Завдяки новому чипу, розробленому спільно з компанією Microchip Technology Inc., NASA планує перетворити космічні апарати на інтелектуальні системи.

Що очікують отримати дослідники:

Автономність: з вбудованим ШІ кораблі зможуть миттєво реагувати на несподівані ситуації, коли затримка сигналу із Землі робить ручне керування неможливим.

Наукову роботу: апарати зможуть самостійно відсіювати неважливу інформацію, зберігаючи та передаючи на Землю лише найцінніші відкриття.

Підтримку астронавтів: технологія стане ключовою для житлових модулів на Місяці та Марсі, забезпечуючи роботу систем життєзабезпечення та навігації.

Очікується, що після фінальної сертифікації новий процесор стане стандартом для всіх типів місій - від орбітальних супутників Землі до зондів, що відправляться до меж Сонячної системи.