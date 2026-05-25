Вчені відправлять у космос чотирирукого гуманоїда HELIOS: як робот утримує контроль у невагомості

Канадський технологічний стартап Orbit Robotics представив новий амбітний проєкт - гуманоїдного робота HELIOS, створеного спеціально для роботи у відкритому космосі та в умовах мікрогравітації. Андроїд не має ніг - замість них інженери оснастили його чотирма повноцінними руками.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Orbit Robotics .

Чому архітектура HELIOS унікальна?

Більшість сучасних людиноподібних роботів створюється для умов земного тяжіння, де ключову роль відіграють стійкість та ходіння на двох ногах. Проте в умовах невагомості ноги втрачають свою практичну цінність. На орбіті пересування та стабілізація тіла залежать від здатності чіплятися за поручні та поверхні.

Саме тому HELIOS отримав радикальну концепцію: чотири руки та чотири кисті, що працюють під управлінням єдиної системи комп'ютерного зору.

Така конструкція дозволяє роботу двома кінцівками міцно утримувати себе на об'єкті (якірне кріплення), а двома іншими - паралельно виконувати сервісні роботи: від обслуговування супутників до збирання орбітальних конструкцій.

Інновації від розробників

На відміну від важких і жорстких промислових приводів, HELIOS використовує гнучку механічну систему:

Зниження рухомої маси: усі електродвигуни зміщені ближче до плечових суглобів. Це дозволило розробникам полегшити самі кінцівки та підвищити енергоефективність рухів.

Сухожильний привід: зусилля на суглоби передається за допомогою складної мережі кабелів, котушок та шківів. Це робить структуру гнучкою та здатною до делікатних, точних маніпуляцій, які необхідні в космосі.

Суглоби кочення: у ліктях гуманоїда використано механізм роликового контакту, який забезпечує плавний рух із мінімальним тертям, зберігаючи при цьому високу міцність.

Порятунок від дорогої рутини у космосі

За оцінками Orbit Robotics, сьогодні астронавти на космічних станціях витрачають близько 35% свого часу на рутинні завдання з обслуговування та інвентаризації. Наприклад, лише один цикл розвантаження вантажного корабля забирає у екіпажу майже 50 годин роботи.

Зважаючи на те, що година праці астронавта на орбіті оцінюється приблизно у 140 000 доларів, автоматизація цих процесів збереже колосальні кошти.

Головна мета проєкту - повністю перекласти на HELIOS логістику, переоблік та дрібний ремонт, звільнивши людей для наукових досліджень та експертиз.

Паралельно з HELIOS компанія активно розвиває платформу IKARUS, яку зібрали всього за два місяці. IKARUS є тестовим полігоном для експериментів із телеуправлінням (дистанційним контролем оператора), імітаційним навчанням ШІ-моделей та відпрацюванням технології автономної роботи двома руками.

У майбутньому розробка ляже в основу фінальної версії космічного чотирирукого андроїда.