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NASA потеряло связь со спутником, который путешествует к Луне: что известно

Фото: NASA потеряло связь со спутником, который путешествовал к Луне (twitter.com/NASA кадр из видео)
Автор: Сергей Пышкин

Инженеры Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA заявили о потере связи с мини-спутником CAPSTONE, который сейчас направляется к Луне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Engadget.

Известно, что NASA потеряло связь с 25-килограммовым мини-спутником еще 4 июля, после того, как он вышел с орбиты нашей планеты.

Представитель управления отметил, что NASA имеет достоверную информацию о траектории CAPSTONE и сейчас специалисты работают над тем, чтобы восстановить с ним контакт.

"В случае необходимости миссия будет иметь достаточно топлива, чтобы задержать первоначальный маневр коррекции траектории после отсоединения от ускорителя на несколько дней", - сообщил представитель управления.

Отмечается, что спутник в течение шести дней наращивал скорость на ракетном ускорителе Rocket Lab Electron и уже 4 июля отправился в направлении Луны.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно телескоп NASA Hubble сфотографировал спиральную галактику CGCG 396-2, которая расположена в созвездии Орион. Перед этим он также поделился кадром, на котором изображено шаровидное звездное скопление NGC 6569.

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NASA