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NASA втратило зв'язок із супутником, який мандрує до Місяця: що відомо

Фото: NASA втратило зв'язок із супутником, який мандрував до Місяця (twitter.com/NASA кадр з відео)
Автор: Сергій Пишкін

Інженери Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору NASA заявили про втрату зв'язку із мінісупутником CAPSTONE, який наразі прямує до Місяця.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Engadget.

Відомо, що NASA втратило зв’язок із 25-кілограмовим мінісупутником ще 4 липня, після того, як він вийшов з орбіти нашої планети.

Представник управління відзначив, що NASA має достовірну інформацію щодо траєкторії CAPSTONE й наразі спеціалісти працюють над тим, аби відновити з ним контакт.

"У разі потреби місія матиме достатньо палива, щоб затримати початковий маневр корекції траєкторії після від’єднання від прискорювача на кілька днів", - повідомив речник управління.

Зазначається, що супутник протягом шести днів нарощував швидкість на ракетному прискорювачі Rocket Lab Electron й вже 4 липня вирушив у напрямку Місяця.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно телескоп NASA Hubble сфотографував спіральну галактику CGCG 396-2, яка розташована у сузір'ї Оріон. Перед цим він також поділився кадром, на якому зображене кулясте зоряне скупчення NGC 6569.

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NASA