ПФУ начал выплаты повышенных пенсий за июль: когда поступят деньги

Пенсионный фонд Украины начал финансирование выплат за июль 2022 года. Выплаты будут идти по графику, начиная с 4 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ

По данным пресс-службы, по состоянию на 3 июля на пенсионные выплаты направлено 4,3 млрд грн, в том числе 2,7 млрд грн - на выплату пенсий через АО “Укрпочта”, 1,6 млрд грн - через уполномоченные банки.

"Выплата и доставка пенсий за июль будет осуществляться согласно законодательству начиная с 4 июля", - говорится в сообщении.