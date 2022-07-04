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ПФУ начал выплаты повышенных пенсий за июль: когда поступят деньги

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Украина, Понедельник 04 июля 2022 15:07
ПФУ начал выплаты повышенных пенсий за июль: когда поступят деньги Фото: пенсии за июль начал выплачивать ПФУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины начал финансирование выплат за июль 2022 года. Выплаты будут идти по графику, начиная с 4 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ

По данным пресс-службы, по состоянию на 3 июля на пенсионные выплаты направлено 4,3 млрд грн, в том числе 2,7 млрд грн - на выплату пенсий через АО “Укрпочта”, 1,6 млрд грн - через уполномоченные банки.

"Выплата и доставка пенсий за июль будет осуществляться согласно законодательству начиная с 4 июля", - говорится в сообщении.

Напомним, с 1 июля 2022 года в Украине повышается прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия). Также с 1 июля вырастут и пенсионные надбавки, привязанные к показателю прожиточного минимума.

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Пенсионный фонд Украины
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