NASA перенесло начало миссии "Артемида": новая дата операции

По словам представителя NASA Майка Болджера, окно запуска ракеты в апреле будет открыто с 8 по 23 число, а в мае - с 7 по 21. В то же время перенос связан с тем, что специалистам необходимо больше времени для проведения дополнительной подготовки корабля к полету.

Что такое программа "Артемида"?

Это совместный проект NASA, Европейского космического агентства (ESA) и других частных компаний, который заключается в отправке первой женщины и очередного мужчины на Месяц.

Миссия будет состоять из трех этапов: