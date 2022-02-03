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NASA перенесло начало миссии "Артемида": новая дата операции

Автор: Сергей Пышкин

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявило о переносе первого этапа миссии "Артемида". Новая дата начала операции - апрель или же май 2022 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.

По словам представителя NASA Майка Болджера, окно запуска ракеты в апреле будет открыто с 8 по 23 число, а в мае - с 7 по 21. В то же время перенос связан с тем, что специалистам необходимо больше времени для проведения дополнительной подготовки корабля к полету.

Что такое программа "Артемида"?

Это совместный проект NASA, Европейского космического агентства (ESA) и других частных компаний, который заключается в отправке первой женщины и очередного мужчины на Месяц.

Миссия будет состоять из трех этапов:

  • первый - вывод в космос корабля Orion, который в непилотируемом режиме совершит несколько оборотов вокруг Луны;
  • второй - облет Луны кораблем Orion с экипажем на борту;
  • третий - доставка астронавтов на спутник Земли в 2024 году, а также космическое путешествие к Марсу в середине 2030-х годов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что NASA не впервые переносит начало миссии "Артемида".

Также согласно космической программе Украины, наша страна планирует принять участие в реализации проекта насчет отправки людей на Луну.

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NASAСоединенные Штаты Америки