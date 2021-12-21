В NASA в очередной раз переносят начало миссии по возвращению людей на Луну: в чем причина

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в очередной раз переносит начало космической миссии "Артмедиа", которая заключается в возвращении людей на поверхность Месяца. Специалисты обнаружили проблему в одном из четырех двигателей сверхтяжелой ракеты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space News .

Что такое программа"Артемида"

Это совместный проект NASA, Европейского космического агентства (ESA) и других частных компаний, который заключается в отправке первой женщины и очередного мужчины на Месяц.

В будущем планируется развитие инфраструктуры на поверхности спутника. В то же время это позволит реализовать космическое путешествие астронавтов к Марсу.

As the end of the year approaches, celebrate the Space Launch System (SLS) with us by learning more about the mega Moon rocket's first flight on Artemis I.



Learn more about @NASAArtemis I, the uncrewed test flight, HERE >> https://t.co/oHra3sllWY pic.twitter.com/1Rqs52JP23 — NASA_SLS (@NASA_SLS) December 20, 2021

В рамках первого запуска сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) - космонавты должны добраться до окололунной орбиты. Начало миссии было запланировано на текущий год, однако позже его перенесли на февраль 2022 года. Сегодня же стало известно об очередном переносе.

Что произошло на этот раз

Специалисты обнаружили проблему в одном из четырех маршевых двигателей SLS. Впрочем, проблема состоит не в самом двигателе RS-25, а в компьютере, который контролирует его. Отмечается, что один из каналов контроллера не смог стабильно включиться во время испытаний двигателей, в связи с чем специалисты приняли решение просто заменить его.

The core stage of the SLS stores 730,000 gallons of super-cooled liquid hydrogen and liquid oxygen that will fuel the RS-25 engines. We hope you fuel up tomorrow with a delicious Thanksgiving meal! #NASASLS pic.twitter.com/7iUGZb3qSI — NASA_SLS (@NASA_SLS) November 24, 2021

Следующее "окно" запуска запланировано с 12 по 27 марта 2022 года.

Если и тогда NASA столкнется с какой-то проблемой - начало миссии придется перенести на период с 8 по 23 апреля.