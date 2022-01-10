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Запуск спутников и "Артемида": Тафтай раскрыл планы Украины в исследовании космоса

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Понедельник 10 января 2022 22:40
Запуск спутников и "Артемида": Тафтай раскрыл планы Украины в исследовании космоса Фото: главаГосударственного космического агентства Владимир Тафтай (facebook.com/volodymyrtaftay)
Автор: Сергей Пышкин

Глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай раскрыл космическую программу Украины на 2021-2025 годы. Она предусматривает три магистральных направления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова "Укринформ".

"В программе есть три магистральных направления - создание космических систем наблюдения Земли и мощной ракетной техники, внедрения новейших космических технологий на рынке услуг и масштабный R&D. Конкретнее: восемь украинских спутников на орбите - один аппарат средней пространственной разобщенности, шесть аппаратов - высокой (1 метр) и один - сверхвысокого (0,5 метра)", - отметил Тафтай.

Как добавил Тафтай, в то же время Украина планирует:

  • разработку комплекса сверхлегкого класса;
  • создание ракетно-космического комплекса тяжелого класса "Зенит-7Н";
  • создание ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4М";
  • создание ракеты-носителя легкого класса"Циклон 1";
  • изготовление составных ракет-носителей "Антарес" и "Вега";
  • создание космических систем мониторинга околоземного пространства;
  • создание аппаратов исследования ионосферы и атмосферного аэрозоля;
  • развертывание командно-измерительной станции телеметрической информации на арктической станции "Академик Вернадский";
  • создание лунного модуля;
  • проектирование и развертывание систем и приборов, которые могут быть применены в рамках проекта "Артемида".

"Это не полный перечень задач государственной космической программы, но, думаю, этого достаточно, чтобы очертить нашу стратегию - мы будем защищать государство в космосе, производить известную на весь мир мощную ракетно-космическую технику и инвестировать в R&D", - добавил глава ГКАУ.

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