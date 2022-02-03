NASA перенесло початок місії "Артеміда": нова дата операції

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) заявило про перенесення першого етапу місії "Артеміда". Нова дата початку операції - квітень або ж травень 2022 року.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.
За словами представника NASA Майка Болджера, вікно запуску ракети у квітні буде відкрите з 8 по 23 число, а у травні - з 7 по 21. Водночас перенесення пов’язане з тим, що фахівцям необхідно більше часу для проведення додаткової підготовки корабля до польоту.
Це є спільний проєкт NASA, Європейського космічного агентства (ESA) й інших приватних компаній, який полягає у відправленні першої жінки та чергового чоловіка на Місяць.
Місія складатиметься з трьох етапів:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що NASA не вперше переносить початок місії "Артеміда".
Також згідно з космічною програмою України, наша країна планує взяти участь в реалізації проєкту щодо відправлення людей на Місяць.