NASA перенесло початок місії "Артеміда": нова дата операції

За словами представника NASA Майка Болджера, вікно запуску ракети у квітні буде відкрите з 8 по 23 число, а у травні - з 7 по 21. Водночас перенесення пов’язане з тим, що фахівцям необхідно більше часу для проведення додаткової підготовки корабля до польоту.

Що таке програма "Артеміда"?

Це є спільний проєкт NASA, Європейського космічного агентства (ESA) й інших приватних компаній, який полягає у відправленні першої жінки та чергового чоловіка на Місяць.

Місія складатиметься з трьох етапів: