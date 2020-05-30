Решения о времени запуска корабля SpaceX с астронавтами на МКС пока нет, - NASA

Директор Национального космического агентства США (NASA) Джим Брайденстайн сообщил, что пока нет решения о времени запуска космического корабля компании SpaceX Crew Dragon. Состоится ли запуск 30 мая, станет известно утром.

Об этом Брайденстайн сообщил в Twitter.

Он не исключает, что полет снова могут перенести из-за погодних условий.

"Пока не принято решение относительно субботнего испытательного полета космического корабль Crew Dragon SpaceX из-за погоды. Переоценку сделают утром", - написал директор NASA.

Американские астронавты уже 31 мая смогут попасть на борт МКС, если состоится запланированный на 30 мая запуск.

Ранее сообщалось, что в случае, если 30 мая запуск миссии будет невозможно, старт перенесут на 31 мая в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, 27 мая компания SpaceX Илона Маска отменила свою миссию по отправке астронавтов на Международную космическую станцию из-за неблагоприятной погоды на траектории полета.

Ранее космический грузовик американской компании SpaceX Dragon Cargo готовился доставить на МКС две тонны продовольствия, оборудование и материалы для проведения научных экспериментов на станции.