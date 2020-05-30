Рішення про час запуску корабля SpaceX з астронавтами на МКС поки немає, - NASA

Директор Національного космічного агентства США (NASA) Джим Брайденстайн повідомив, що поки немає рішення щодо часу запуску космічного корабля компанії SpaceX Crew Dragon. Відбудеться запуск 30 травня, стане відомо вранці.

Про це Брайденстайн повідомив в Twitter.

Він не виключає, що політ знову можуть перенести через погодні умови.

"Поки не прийнято рішення щодо суботнього випробувального польоту космічного корабля Crew SpaceX Dragon через погоду. Переоцінку зроблять вранці", - написав директор NASA.

Американські астронавти вже 31 травня зможуть потрапити на борт МКС, якщо відбудеться запланований на 30 травня запуск.

Раніше повідомлялося, що у разі, якщо 30 травня запуск місії буде неможливий, старт перенесуть на 31 травня в 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, 27 травня компанія SpaceX Ілона Маска скасувала свою місію по відправці астронавтів на Міжнародну космічну станцію через несприятливої погоди на траєкторії польоту.

Раніше космічний вантажівка американської компанії SpaceX Dragon Cargo готувався доставити на МКС дві тонни продовольства, обладнання та матеріали для проведення наукових експериментів на станції.