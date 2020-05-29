В NASA спрогнозировали, когда корабль SpaceX доставит астронавтов на МКС

Фото: Crew Dragon (SpaceX)

Запуск пилотируемой миссии Crew Demo-2 состоится 30 мая в 22:22 по киевскому времени

Американские астронавты уже 31 мая смогут попасть на борт МКС, если состоится запланированный на 30 мая запуск космического корабля компании SpaceX Crew Dragon. В случае неблагоприятных условий, запуск миссии перенесут на 31 мая.

Об этом сообщает Национальное космическое агентство США (NASA).

Как отметили в NASA, запуск пилотируемой миссии Crew Demo-2 состоится 30 мая в 22:22 по киевскому времени.

Если запуска космического корабля не помешает погода или другие факторы, астронавты Дуглас Херли и Боб Бенкен достигнут Международной космической станции 31 мая в 17:29 по киевскому времени, а на 19:45 запланировано открытие люка между МКС и Crew Dragon.

В случае, если 30 мая запуск миссии будет невозможно, старт перенесут на 31 мая в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, 27 мая компания SpaceX Илона Маска отменила свою миссию по отправке астронавтов на Международную космическую станцию из-за неблагоприятной погоды на траектории полета.

Ранее космический грузовик американской компании SpaceX Dragon Cargo готовился доставить на МКС две тонны продовольствия, оборудование и материалы для проведения научных экспериментов на станции.

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Автор: Надежда Собенко