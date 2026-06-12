NASA і Prada створили скафандр для Artemis III: як астронавтів захищають від руйнування у космосі

Внутрішній костюм: білизна з кондиціонером

Перебування людини у відкритому космосі без належного захисту є смертельним: непритомність настає вже за 15 секунд, а за кілька хвилин фіксується смерть.

Найпершим шаром захисту у новому комплекті є натільний комбінезон рідинного охолодження та вентиляції (LCVG). Раніше цей елемент нагадував об’ємну нічну піжаму, проте фахівці Prada перетворили його на ергономічний костюм із технологічним плетінням.

Нова система охолодження захистить астронавтів на Місяці (скриншот: Axiom Space)

Головна небезпека для астронавта під час важкої фізичної роботи на поверхні Місяця - тепловий удар та відмова внутрішніх органів. У вакуумі тепло тіла не має куди розсіюватися природним шляхом.

Щоб запобігти перегріву, майстри інтегрували у тканину розгалужену мережу гнучких трубок. Ними безперервно циркулює холодна вода, яка змиває метаболічне тепло від основних груп м'язів і відводить його до масивного наплічного ранця з системою життєзабезпечення.

Для гарантування безпеки внутрішній контур дублюється резервною системою охолодження на випадок поломки основної помпи.

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Зовнішня броня AxEMU: порятунок від закипання рідин

Зовнішня біла оболонка скафандра AxEMU відповідає за механічний захист та підтримання життєво необхідного тиску.

У відкритому космосі за умов екстремально низького тиску повітря у легенях миттєво розширюється, руйнуючи легеневі тканини. Водночас температура кипіння рідин різко падає, через що волога в м'язах перетворюється на пару, викликаючи сильні набряки тканин, а бульбашки газу у крові повністю зупиняють циркуляцію всього за хвилину.

Оновлена конструкція AxEMU вирішує ці виклики завдяки кільком інженерним рішенням:

Герметичний наддув: всередині підтримується стабільний штучний тиск, безпечний для життєдіяльності.

Світловідбиття та захист від пилу: зовнішній шар ефективно відбиває сонячну радіацію та захищає стики від мікроскопічного місячного пилу, який загрожує пошкодженням легень у разі потрапляння всередину корабля.

Кисневий обдув шоломів: вентиляційна система постійно подає свіжий кисень безпосередньо на обличчя астронавта - це заважає людині задихнутися від накопичення власного вуглекислого газу. Газ вимивається в очисні фільтри ранця.

Інженери вирішили проблему тиску у скафандрах (скриншот: Axiom Space)

На відміну від індивідуальних скафандрів епохи програми Apollo, які шилися чітко під параметри конкретної людини, модель AxEMU розроблена як регульована платформа. Конструкція підходить для 99% типів чоловічих та жіночих фігур.

Шолом отримав покращене захисне покриття візора для кращої видимості в умовах специфічного місячного світла, а рукавички оснастили новими рухомими шарнірами. Автономність комплексу розрахована на безперервну роботу у відкритому космосі тривалістю понад вісім годин.

Новий скафандр від Prada готують до випробувань (скриншот: Axiom Space)

Підготовка до висадки на супутник Землі

Перші випробування скафандра в умовах низької навколоземної орбіти заплановані у межах місії Artemis III. Це стане фінальною перевіркою перед головною подією - місією Artemis IV, яка має стати першою висадкою людей на поверхню супутника Землі з 1972 року.

Астронавти проведуть близько тижня у районі південного полюса Місяця, де панує екстремальний холод.

Розробники зазначають, що ізоляційні шари AxEMU здатні безперебійно витримувати найнижчі температури затінених кратерів щонайменше протягом двох годин автономної роботи.