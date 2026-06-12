NASA и Prada создали скафандр для Artemis III: как астронавтов защищают от разрушения в космосе

Внутренний костюм: белье с кондиционером

Пребывание человека в открытом космосе без надлежащей защиты является смертельным: обморок наступает уже через 15 секунд, а через несколько минут фиксируется смерть.

Первым слоем защиты в новом комплекте является нательный комбинезон жидкостного охлаждения и вентиляции (LCVG). Ранее этот элемент напоминал объемную ночную пижаму, однако специалисты Prada превратили его в эргономичный костюм с технологическим плетением.

Новая система охлаждения защитит астронавтов на Луне (скриншот: Axiom Space)

Главная опасность для астронавта во время тяжелой физической работы на поверхности Луны - тепловой удар и отказ внутренних органов. В вакууме тепло тела некуда рассеиваться естественным путем.

Чтобы предотвратить перегрев, мастера интегрировали в ткань разветвленную сеть гибких трубок. По ним непрерывно циркулирует холодная вода, которая смывает метаболическое тепло от основных групп мышц и отводит его к массивному наплечному ранцу с системой жизнеобеспечения.

Для обеспечения безопасности внутренний контур дублируется резервной системой охлаждения на случай поломки основной помпы.

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Внешняя броня AxEMU: спасение от закипания жидкостей

Внешняя белая оболочка скафандра AxEMU отвечает за механическую защиту и поддержание жизненно необходимого давления.

В открытом космосе в условиях экстремально низкого давления воздух в легких мгновенно расширяется, разрушая легочные ткани. В то же время температура кипения жидкостей резко падает, из-за чего влага в мышцах превращается в пар, вызывая сильные отеки тканей, а пузырьки газа в крови полностью останавливают циркуляцию всего за минуту.

Обновленная конструкция AxEMU решает эти вызовы благодаря нескольким инженерным решениям:

Герметичный наддув: внутри поддерживается стабильное искусственное давление, безопасное для жизнедеятельности.

Светоотражение и защита от пыли: внешний слой эффективно отражает солнечную радиацию и защищает стыки от микроскопической лунной пыли, которая грозит повреждением легких при попадании внутрь корабля.

Кислородный обдув шлемов: вентиляционная система постоянно подает свежий кислород непосредственно на лицо астронавта - это мешает человеку задохнуться от накопления собственного углекислого газа. Газ вымывается в очистительные фильтры ранца.

Инженеры решили проблему давления в скафандрах (скриншот: Axiom Space)

В отличие от индивидуальных скафандров эпохи программы Apollo, которые шились четко под параметры конкретного человека, модель AxEMU разработана как регулируемая платформа. Конструкция подходит для 99% типов мужских и женских фигур.

Шлем получил улучшенное защитное покрытие визора для лучшей видимости в условиях специфического лунного света, а перчатки оснастили новыми подвижными шарнирами. Автономность комплекса рассчитана на непрерывную работу в открытом космосе продолжительностью более восьми часов.

Новый скафандр от Prada готовят к испытаниям (скриншот: Axiom Space)

Подготовка к высадке на спутник Земли

Первые испытания скафандра в условиях низкой околоземной орбиты запланированы в рамках миссии Artemis III. Это станет финальной проверкой перед главным событием - миссией Artemis IV, которая должна стать первой высадкой людей на поверхность спутника Земли с 1972 года.

Астронавты проведут около недели в районе южного полюса Луны, где царит экстремальный холод.

Разработчики отмечают, что изоляционные слои AxEMU способны бесперебойно выдерживать самые низкие температуры затененных кратеров как минимум в течение двух часов автономной работы.