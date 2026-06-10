Українська технологія переносить бойову підготовку у віртуальну реальність: що відомо про FSV App

Компанія Farsight Vision оголосила про запуск функції Floor Plan у своєму фірмовому застосунку FSV App. Інструмент дозволяє військовим автоматично трансформувати звичайні пласкі схеми приміщень у повноцінні тривимірні інтерактивні моделі.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Farsight Vision .

Від малюнка до віртуального тактичного полігону

Нова розробка створена спеціально для бійців підрозділів особливого призначення, які щодня виконують складні антитерористичні операції та ведуть запеклі бої в умовах щільної міської забудови.

Завдяки Floor Plan штурмові групи отримують можливість детально розібрати архітектуру будь-якого ворожого опорного пункту у віртуальному просторі, при цьому перебуваючи у повній безпеці.

Як працює технологія моделювання:

Миттєве завантаження. У систему можна завантажити звичайне двовимірне зображення будівлі - для цього підійде навіть проста схема, поспіхом намальована у базовому графічному редакторі на планшеті.

Гнучке редагування. Через зручну вебплатформу розробника командир може відкоригувати параметри об'єкта: виставити точне розташування міжкімнатних стін, віконних прорізів і дверей.

Повне занурення. Після збереження готова локація миттєво синхронізується із мобільним застосунком на смартфонах чи планшетах усієї штурмової команди.

VR-режим та реалістична зброя

Створене віртуальне середовище підтримує повноцінний VR-режим із використанням окулярів віртуальної реальності. Це дозволяє спецпризначенцям фізично відпрацьовувати правильні сектори ведення вогню, вивчати розташування надійних укриттів та тренувати злагодженість дій під час захоплення кімнат.

Для максимальної реалістичності у систему також інтегрували велику бібліотеку тривимірних моделей справжньої стрілецької зброї.

"Сьогодні цінність секунди в бою вища, ніж будь-коли. Floor Plan дає командирам можливість провести повноцінну симуляцію штурму конкретного приміщення ще до входу групи - знаючи, де стіни, де вікна, де можливі загрози. Це перевага, яка може врятувати життя", - зазначила CEO Farsight Vision Вікторія Яремчук,.

Цікаво, що взимку компанія успішно закрила великий інвестиційний раунд, залучивши 7,2 мільйона доларів. Отримане фінансування розробники планують витратити на створення глобальної екосистеми, яка повністю автоматизує процес ухвалення рішень та цілевказання на всіх етапах виконання бойових місій ударними дронами.