NASA втратила унікальний супутник: одна помилка зірвала космічну місію

Стартап із Сіетлу Starfish Space повідомив про втрату супутника Otter 24C лише через місяць після його запуску на низьку навколоземну орбіту. Апарат зазнав критичного технічного збою під час підготовки до роботи, і фахівці вже визнали його невідновлюваним.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Space .

335-кілограмовий супутник запустили 1 жовтня на ракеті SpaceX у межах місії Transporter-18.

Космічний апарат виконував важливе завдання для місії NASA під назвою SSPICY. Ціль - відпрацювання технологій для обслуговування, ремонту, заправки та зняття з орбіти космічного сміття і неробочих супутників.

Чому відбулася аварія?

Протягом дворічної місії Otter 24C мав наблизитися до чотирьох непрацюючих американських космічних об'єктів і провести їхній детальний візуальний огляд. Проте супутник так і не розпочав виконання основних завдань.

Під час підготовки апарата до роботи фахівці Starfish Space раптово втратили зв'язок із ним і перестали отримувати телеметрію та інші дані.

Спільне розслідування за участі NASA та виробника платформи Astro Digital виявило джерело проблеми:

У системі аварійного захисту супутникової платформи сталася помилка;

Збій повністю вимкнув радіопередавач апарата;

Вимкнення радіомодуля унеможливило повторне встановлення зв'язку з Землею.

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Перспективи подальших розробок

Незважаючи на втрату апарата, розробники стверджують, що отриманий досвід допоможе усунути подібні ризики в майбутніх версіях Otter.

Паралельно компанія продовжує інший проєкт на низькій навколоземній орбіті за участю прототипу Otter Pup 2, який вивели в космос у червні 2025 року.

Минулого тижня цей апарат наблизився на відстань 25 метрів до приватного супутника ElaraSat компанії Gilmour Space.

Нині Otter Pup 2 готується до завершального етапу своєї місії - спроби історичного стикування двох приватних апаратів на низькій навколоземній орбіті.

Наразі подібні операції проводилися лише на значно вищій геостаціонарній орбіті.