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NASA готовится испытать сверхзвуковой самолет X-59 QueSST: что известно

Фото: NASA готовится испытать сверхзвуковой самолет X-59 QueSST (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

NASA готовится провести первый тестовый полет сверхзвукового самолета X-59 QueSST уже к концу года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.

Цель миссии - минимизировать эффект звукового удара, когда самолет превышает скорость звука.

В качестве примера, сверхзвуковой самолет Concord способен издать звуковой удар мощностью 160 децибелов, что может нанести вред человеческому уху, в связи с чем коммерческие перелеты на сверхзвуковых самолетах запрещены на территории США.

Ученым NASA удалось снизить звуковой удар X-59 QueSST до 79 децибел, а дальнейшие исследования должны снизить его еще на несколько единиц.

Ожидается, что самолет способен разогнаться до скорости почти 1,6 тысячи километров в час, а система NASA eXternal Vision System будет помогать пилоту видеть "сквозь" заостренный нос.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что NASA недавно снова не смогло запустить ракету с комической капсулой на Луну. Миссию Artemis 1 пришлось отложить. Это была вторая попытка запуска. Впервые специалисты NASA попытались запустить миссию еще 29 августа, но из-за технических проблем ее перенесли.

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NASA