NASA готується випробувати надзвуковий літак X-59 QueSST: що відомо

Голова мета місії - мінімізувати ефект звукового удару, коли літак перевищує швидкість звуку.

Як приклад, надзвуковий літак Concord здатний видати звуковий удар потужністю 160 децибелів, що може завдати шкоди людському вуху, у зв'язку з чим комерційні перельоти на надзвукових літаках заборонені на території США.

Вченим NASA вдалося знизити звуковий удар X-59 QueSST до 79 децибелів, а подальші дослідження повинні знизити його ще на кілька одиниць.

Очікується, що літак здатний розігнатися до швидкості майже 1,6 тисячі кілометрів на годину, а система NASA eXternal Vision System допомагатиме пілоту бачити "крізь" загострений ніс.