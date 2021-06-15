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NASA все еще планирует вернуть людей на Луну в 2024 году

Автор: Дмитрий Левицкий

Администратор Национального аэрокосмического агентства США Билл Нельсон заявил, что NASA не отказалось от своих планов по миссии "Артемида". Речь идет о возвращении американских астронавтов на Луну.

Об этом речь шла на заседании в американском Конгрессе.

"Я хотел бы дать вам точный ответ. Дело в том, что 2024 год является нашей целью", - сказал Нельсон в ответ на вопрос, когда NASA вернет людей на Луну, добавив, что "космос тяжелый".

Администратор NASA также призвал "трезво и реалистично" смотреть на ситуацию с программой "Артемида", но агентство хочет раньше конкурентов отправить на Луну первую женщину.

"Для нас будет важно высадиться на поверхность Луны с первой женщиной и первым цветным человеком раньше, чем это сделают наши конкуренты", - сказал он.

Напомним, американская компания SpaceX выиграла конкурс на построение космического корабля для возвращения астронавтов на Луну в рамках программы "Артемида".

Также РБК-Украина писало, что в рамках миссии "Артемида" на Луну отправят аппарат, разработанный компанией украинского бизнесмена.

Больше об этой миссии в материале - "Проект "Артемида": зачем американцы возвращаются на Луну и при чем здесь Украина".

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