NASA все ще планує повернути людей на Місяць у 2024 році

Адміністратор Національного аерокосмічного агентства США Білл Нельсон заявив, що NASA не відмовилося від своїх планів щодо місії "Артеміда" . Мова йде про повернення американських астронавтів на Місяць.

Про це йшлося на засіданні в американському Конгресі.

"Я хотів би дати вам точну відповідь. Річ в тім, що 2024 рік є нашою метою", - сказав Нельсон у відповідь на питання, коли NASA поверне людей на Місяць, додавши, що "космос важкий".

Адміністратор NASA також закликав "тверезо та реалістично" дивитися на ситуацію з програмою "Артеміда", але агентство хоче раніше конкурентів відправити на Місяць першу жінку.

"Для нас буде важливо висадитися на поверхню Місяця з першою жінкою та першою кольоровою людиною раніше, ніж це зроблять наші конкуренти", - сказав він.