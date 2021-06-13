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NASA опубликовало фото ракеты для полета на Луну

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Вашингтон, Воскресенье 13 июня 2021 11:47
NASA опубликовало фото ракеты для полета на Луну Фото: ракета, на которой полетят на Луну (NASA)
Автор: Анастасия Рокитна

Американское космическое агентство NASA обнародовало фото сверхтяжелой ракеты. На ней астронавты вскоре полетят на Луну.

Об этом сообщает BBC.

Инженеры Космического центра Кеннеди во Флориде опустили 65-метровый основной ступень ракеты Space Launch System (SLS, Система космического запуска) между двумя ускорителями, впервые соединив таким образом все три основных элемента ракеты.

NASA опубликовало фото ракеты для полета на ЛунуФото: ракета, на которой полетят на Луну (NASA)

Миссия называется "Артемида-1". Эта ракета выведет к Луне космический корабль нового поколения "Орион". Астронавтов в нем пока не будет, поскольку НАСА хочет сначала испытать всю систему в беспилотном режиме и лишь потом, в 2023 году, запустить ее с людьми на борту.

Напомним, в NASA показали впечатляющие фото крупнейшего спутника Солнечной системы.

Ранее сообщалось, что вертолет NASA прислал фото с Марса. Он за 62,8 секунды пролетел более ста метров на юг к новому месту посадки.

Отметим, Европейское космическое агентство объявило о миссии на Венеру - EnVision.

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