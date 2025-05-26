"Нас змусили": Путін скаржиться, що Росію роблять винною у вторгненні в Україну

Путін знову намагається виправдати війну проти України. Зокрема, на зустрічі з бізнесменами він заявив про "переворот в Україні в 2014 році", та що Україна нібито "подавляла Донбас".

"Людей там знищували з вертольотів-літаків. Змусили нас робити те, що ми зараз робимо. І намагаються зробити нас винуватими", - заявив диктатор.

Що відомо про цілі так званої "СВО"

Нагадаємо, що перед початком вторгнення в Україну Путін записав звернення, в якому оголосив про старт "спеціальної військової операції". Тоді він заявив, що російська армія займатиметься "демілітаризацією" та "денацифікацією" України.

З самого початку ці "цілі" не були досягнуті, і російська армія зазнала невдачі в своєму наступі. Саме тому Путін та інші високопосадовці в РФ постійно вигадують нові цілі для продовження війни проти України.

До того ж прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що той нібито готовий обговорювати варіанти досягнення цілей Росії іншими засобами, ніж "військова спецоперація" в Україні.

А наприкінці грудня Путін заявив, що шкодує про те, що не почав проводити "СВО" раніше.

Мирні перемовини

Варто зауважити, що останніми місяцями Сполучені Штати Америки намагаються змусити Росію до мирних перемовин з Україною. Зокрема, 16 травня в Туреччині відбулися перші безпосередні переговори між Україною та Росією за останні три роки.

До країни також приїхав президент України Володимир Зеленський, який планував зустрітися особисто з Путіним, але той проігнорував цю можливість.

Від України на переговорах був присутній міністр оборони Рустем Умєров, а делегацію Росії очолював помічник Путіна Володимир Мединський.

Протягом останніх діб Росія серйозно посилила обстріли території України. Деталі про обстріли у ніч на 26 травня - у матеріалі РБК-Україна.

На тлі цих обстрілів президент США Дональд Трамп заявив, що що Путін - збожеволів.

"З ним (Путіним) щось сталося. Він геть збожеволів!" - повідомив Трамп про Путіна в Truth Social, маючи на увазі напад Росії.