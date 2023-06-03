Путін готовий досягати цілей РФ не лише війною в Україні, - Пєсков

Про це заявив прес-секретар диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю програмі "Москва. Кремль. Путін".

Він заявив, що Захід нібито не залишає Росії іншого виходу, крім військового вторгнення.

"Путін був, є і буде відкритий до будь-яких контактів із тим, щоб домагатися виконання наших завдань іншими засобами, ніж "спеціальна військова операція". Якщо це буде можливо, це буде переважно. Але ті ж самі країни колективного Заходу іншого виходу зараз нам не залишають", - заявив Пєсков.

Цілі Росії та України

Кремль постійно змінює свої цілі у війні проти України. Спочатку Москва заявляла про "денацифікацію та демілітаризацію" України і мала намір нібито захистити населення східної частини країни.

Нині ж вони вже хочуть убезпечити території РФ від обстрілів та операцій у прикордонних областях, подібних до тієї, яку нещодавно здійснили бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії".

При цьому офіційні представники України наполягають, що завершення війни можливе тільки за умови повної деокупації територій і виведення російських військ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.