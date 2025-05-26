"Нас заставили": Путин жалуется, что Россию делают виновной во вторжении в Украину

Путин снова пытается оправдать войну против Украины. В частности, на встрече с бизнесменами он заявил о "перевороте в Украине в 2014 году", и что Украина якобы "подавляла Донбасс".

"Людей там уничтожали с вертолетов-самолетов. Заставили нас делать то, что мы сейчас делаем. И пытаются сделать нас виноватыми", - заявил диктатор.

Что известно о целях так называемой "СВО"

Напомним, что перед началом вторжения в Украину Путин записал обращение, в котором объявил о старте "специальной военной операции". Тогда он заявил, что российская армия будет заниматься "демилитаризацией" и "денацификацией" Украины.

С самого начала эти "цели" не были достигнуты, и российская армия потерпела неудачу в своем наступлении. Именно поэтому Путин и другие высокопоставленные чиновники в РФ постоянно придумывают новые цели для продолжения войны против Украины.

К тому же пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что тот якобы готов обсуждать варианты достижения целей России другими средствами, чем "военная спецоперация" в Украине.

А в конце декабря Путин заявил, что сожалеет о том, что не начал проводить "СВО" раньше.

Мирные переговоры

Стоит заметить, что в последние месяцы Соединенные Штаты Америки пытаются заставить Россию к мирным переговорам с Украиной. В частности, 16 мая в Турции состоялись первые непосредственные переговоры между Украиной и Россией за последние три года.

В страну также приехал президент Украины Владимир Зеленский, который планировал встретиться лично с Путиным, но тот проигнорировал эту возможность.

От Украины на переговорах присутствовал министр обороны Рустем Умеров, а делегацию России возглавлял помощник Путина Владимир Мединский.

В течение последних суток Россия серьезно усилила обстрелы территории Украины. Детали об обстрелах в ночь на 26 мая - в материале РБК-Украина.

На фоне этих обстрелов президент США Дональд Трамп заявил, что Путин - сошел с ума.

"С ним (Путиным) что-то случилось. Он совсем сошел с ума!" - сообщил Трамп о Путине в Truth Social, имея в виду нападение России.