У нас достаточно военных: Данилов о возможности нового этапа мобилизации
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов прокомментировал возможность нового этапа мобилизации в Украине. Он отметил, что сейчас достаточное количество военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Данилова в эфире общенационального телемарафона.
"На сегодняшний день у нас достаточное количество военных, которые уже пришли в военкоматы и которых мы привлекли", - сказал Данилов.
Он добавил, что сейчас идет обучение призванных на военную службу и подготовка украинских бойцов. По его словам, то, что сделано в первую очередь, достаточно для защиты Украины.
Напомним, ранее начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач сообщил, что после 24 мая в Украине могут продлить мобилизацию.
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