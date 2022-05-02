У нас достатньо військових: Данілов про можливість нового етапу мобілізації

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов прокоментував можливість нового етапу мобілізації в Україні. Він зазначив, що зараз достатня кількість військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Данілова в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Він додав, що зараз йде навчання призваних на військову службу і підготовка українських бійців. За його словами, те, що зроблено в першу чергу, достатньо для захисту України.

"На сьогодні у нас достатня кількість військових, які вже прийшли у військкомати і яких ми залучили", - сказав Данілов.

Нагадаємо, раніше начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач повідомив, що після 24 травня в Україні можуть продовжити мобілізацію.

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