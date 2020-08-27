У нас не революция: белорусская журналистка о ситуации в стране

Фото: протесты в Беларуси (tut.by)

Белорусская журналистка и блогер Татьяна Мартынова заявила, что в Беларуси нет революции. По ее словам, в стране проходят мирные протесты.

Об этом Мартынова заявила в эфире программы "Право на владу".

Журналистка надеется, что мирными акциями протеста удастся добиться провести честные выборы в стране и сменить действующую власть.

"У нас не революция. У нас мирные протесты, которые требуют соблюдения наших прав, законов, конституции. Я очень надеюсь на то, что в процессе, как это все будет продолжаться… все-таки что-то произойдет. А это не заглохнет и не затихнет, и люди не смирятся, они больше не уйдут под плинтус. Я хочу верить, что мы сможем добиться мирного перехода власти к временному правительству и проведению честных выборов с присмотром международных наблюдателей", - сказала Мартынова.

Ранее бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила о начале мирной революции в стране и заявила, что теперь является лидером большинства, а не оппозиции.

Напомним, в России заявили, что в Беларуси некоторые силы якобы пытаются реализовать "украинский сценарий".

Также РБК-Украина писало, что президент РФ Владимир Путин заявил о подготовке силовиков для оказания помощи белорусским властям.

При этом координационный совет по преодоления политического кризиса в Беларуси назвал такие заявления Путина внешним вмешательством.