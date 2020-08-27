У нас не революція: білоруська журналістка про ситуацію в країні

Фото: протести в Білорусі (tut.by)

Білоруська журналістка і блогер Тетяна Мартинова заявила, що в Білорусі немає революції. За її словами, в країні проходять мирні протести.

Про це Мартинова заявила в ефірі програми "Право на владу".

Журналістка сподівається, що мирними акціями протесту вдасться домогтися провести чесні вибори в країні і змінити діючу владу.

"У нас не революція. У нас мирні протести, які вимагають дотримання наших прав, законів, конституції. Я дуже сподіваюся на те, що в процесі, як це все буде продовжуватися... все-таки щось станеться. А це не заглохне і не затихне, і люди не змиряться, вони більше не підуть під плінтус. Я хочу вірити, що ми зможемо домогтися мирного переходу влади до тимчасового уряду і проведення чесних виборів з наглядом міжнародних спостерігачів", - сказала Мартинова.

Раніше колишній кандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська оголосила про початок мирної революції в країні і заявила, що тепер є лідером більшості, а не опозиції.

Нагадаємо, у Росії заявили, що в Білорусі деякі сили нібито намагаються реалізувати "український сценарій".

Також РБК-Україна писало, що президент РФ Володимир Путін заявив про підготовку силовиків для надання допомоги білоруській владі.

При цьому координаційна рада з подолання політичної кризи в Білорусі назвала такі заяви Путіна зовнішнім втручанням.