Координационный совет Беларуси отреагировал на угрозу введения войск РФ

Фото: координационный совет Беларуси (facebook com belrada vision)

Координационный совет по организации процесса преодоления политического кризиса в Беларуси отреагировал на заявление президента России Владимира Путина о подготовке силовиков, которых могут перебросить на белорусскую территорию. В совете назвали эти заявления внешним вмешательством.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте координационного совета.

В заявлении говорится, что координационный совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или других стран вооруженных группировок для использования на территории Беларуси. Это противоречит международному праву и позиции белорусского общества.

"Высказываем сожаление, что по запросу действующего президента, который должен выступать гарантом Конституции, в Российской Федерации сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов для их использования на территории Беларуси. Ранее действующим президентом неоднократно заявлялось о недопустимости внешнего вмешательства в дела Беларуси", - отметили в координационном совете.

Также сообщается, что основанием для введения российских войск в Беларусь является исключительно вооруженное нападение.

"Мы не видим оснований для выхода ситуации внутри Беларуси из-под контроля. В Беларуси проходят исключительно мирные акции, поддерживаемые большинством белорусов", - отметили в совете.

Отметим, российский президент Владимир Путин заявил, что сформировал резерв из силовиков, которые могут быть переброшены в Беларусь. По данным СМИ, к переброске подготовили одно из самых элитных подразделений - Силы специальных операций.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Беларуси обвинило Польшу в попытках вмешательства во внутренние дела.

Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Польшу в планах присоединить Гродненскую область.