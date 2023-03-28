На нас можна покластися: глава Міноборони Німеччини про передачу Україні танків Leopard 2
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловився про передачу Україні танків Leopard 2 та зазначив, що взяті на себе зобов'язання щодо військової допомоги для нашої країни ФРН виконує у строк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт глави Міноборони Німеччини.
"Обіцяно - виконано: 18 основних бойових танків Leopard 2 A6, а також пакети з боєприпасами та запасними частинами прибули сьогодні (27 березня, - Ред.) в Україну", - написав Пісторіус.
Керівник німецького оборонного відомства також додав, що передача "Леопардів" Силам оборони України відбулася в зазначені терміни.
Міністр переконаний, що ця військова техніка матиме вирішальне значення на фронті в Україні.
"На нас можна покластися", - зазначив Пісторіус, нагадавши, що ФРН передала українській стороні на 4 танки більше, ніж було погоджено раніше.
Перед цим 27 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив постачання 18 танків Leopard 2 на територію України в рамках військової допомоги, коментуючи інформацію в пресі про передачу цієї техніки ЗСУ.
Нагадаємо, що за словами голови Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса, Україна зможе сформувати два батальйони (62 танки) з Leopard 2.
Більш детально про Leopard 2 можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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