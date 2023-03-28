На нас можно положиться: глава Минобороны Германии о передаче Украине танков Leopard 2

Министр обороны Германии Борис Писториус высказался о передаче Украине танков Leopard 2 и отметил, что взятые на себя обязательства относительно военной помощи для нашей страны ФРГ выполняет в срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter -аккаунт главы Минобороны Германии.

"Обещано - выполнено: 18 основных боевых танков Leopard 2 A6, а также пакеты с боеприпасами и запасными частями прибыли сегодня (27 марта, - Ред.) в Украину", - написал Писториус.

Руководитель немецкого оборонного ведомства также добавил, что передача "Леопардов" Силам обороны Украины состоялась в оговоренные термины.

Министр убежден, что данная военная техника будет иметь решающее значение на фронте в Украине.

"На нас можно положиться", - отметил Писториус, напомнив, что ФРГ передала украинской стороне на 4 танка больше, чем было согласовано ранее.