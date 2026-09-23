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У нас есть шанс закончить войну с Россией до зимы, - Зеленский

10:28 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Капитонова
У нас есть шанс закончить войну с Россией до зимы, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
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У Украины есть возможность добиться завершения войны с Россией в течение следующих двух месяцев, однако ей понадобится помощь.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По убеждению главы государства, в настоящее время Киев действительно может добиться возвращения справедливого мира в Украину.

"У нас есть шанс остановить и закончить эту войну до зимы, если... Есть несколько "если". Конечно, первое "если" - это всегда воля. Воля Соединенных Штатов, особенно президента (США Дональда Трампа - ред.). Речь идет именно о политической воле закончить (войну - ред.)", - подчеркнул Зеленский.

Несмотря на это, глава государства напомнил, что в случае с российским диктатором Владимиром Путиным просто воли будет недостаточно.

На этом фоне президент Украины в очередной раз призвал союзников усилить давление на главу Кремля.

"Второе "если" - технологии. Нам нужны некоторые технологии от Соединенных Штатов. У нас есть наш опыт, мы всегда готовы им обмениваться, но нам кое-что нужно от США. Нам нужен "зимний пакет": ракеты для систем Patriot. Только США сейчас их производят", - заявил Зеленский.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Зеленский озвучил четкое условие для энергетического перемирия с Россией.

Кстати, во время выступления на 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН президент США Дональд Трамп заявил, что завершение войны в Украине наступит "быстрее, чем люди себе представляют".

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