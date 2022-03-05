Нарушили все договоренности. Оккупанты открыли огонь по Волновахе, - Верещук

Российские оккупанты открыли огонь по Волновахе. Это делает невозможным эвакуацию мирного населения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

"В 11:45 Российская Федерация начала обстрел города Волновахи из тяжелого вооружения", - заявил Верещук.

По словам министра, российские оккупанты нарушили договоренности даже при посредничестве Красного Креста.

В то же время бои в направлении Мариуполь-Запорожье тем временем делают невозможным движение колонны с эвакуированными мирными жителями.

"Также обращаемся к Российской Федерации дать возможность с города Днепр и города Запорожье направить гуманитарные грузы, особенно которые состоят из медикаментов: инсулин и так далее, а также продуктов питания", - добавила Верещук.