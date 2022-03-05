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Порушили усі домовленості. Окупанти відкрили вогонь по Волноваху, - Верещук

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Субота 05 березня 2022 13:23
Порушили усі домовленості. Окупанти відкрили вогонь по Волноваху, - Верещук Фото: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук (facebook.com/vereshchuk.ukraine)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти відкрили вогонь по Волноваху. Це унеможливлює евакуацію мирного населення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

"О 11:45 Російська Федерація почала обстріл міста Волновах з важкого озброєння", - заявив Верещук.

За словами міністра, російські окупанти порушили домовленості навіть при посередництві Червоного Хреста.

Водночас бої у напрямку Маріуполь-Запоріжжя тим часом унеможливлюють рух колони з евакуйованими мирними жителями.

"Також звертаємося до Російської Федерації дати можливість з міста Дніпро та міста Запоріжжя направити гуманітарні вантажі, особливо які складаються з медикаментів: інсулін й так далі, а також продуктів харчування", - додала Верещук.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що перед цим сторони домовились про режим тиші під час евакуації мирних жителів з Маріуполя і Волновахи.

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