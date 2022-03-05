Порушили усі домовленості. Окупанти відкрили вогонь по Волноваху, - Верещук

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

"Також звертаємося до Російської Федерації дати можливість з міста Дніпро та міста Запоріжжя направити гуманітарні вантажі, особливо які складаються з медикаментів: інсулін й так далі, а також продуктів харчування", - додала Верещук.

Водночас бої у напрямку Маріуполь-Запоріжжя тим часом унеможливлюють рух колони з евакуйованими мирними жителями.

За словами міністра, російські окупанти порушили домовленості навіть при посередництві Червоного Хреста.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що перед цим сторони домовились про режим тиші під час евакуації мирних жителів з Маріуполя і Волновахи.

Війна Росії проти України триває десятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.