Нарушения прав в Крыму и ОРДЛО: Международный суд получил 14 сообщений

Сообщения находятся на рассмотрении прокурора
Прокурор Международного уголовного суда изучает 14 сообщений о фактах серьезных нарушений норм международного гуманитарного права на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Сообщения касаются убийств, пыток и других преступлений.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.
Также прокурор Международного суда получил сообщения о фактах депортация и насильственного перемещения населения оккупированных территорий, а также преднамеренных нападений на гражданское население и гражданские объекты.
Напомним, ранее незаконное ограничение свободы передвижения для граждан Украины в оккупированном Россией Крыму осудили в украинском МИД.
Также прекратить политические преследования крымских татар со стороны российских оккупационных властей в Крыму призвали в Европейском союзе.
Кроме того, доклад о ситуации в оккупированном Крыму опубликовала Организация Объединенных Наций.