Порушення прав в Криму і ОРДЛО: Міжнародний суд отримав 14 повідомлень

Прокурор Міжнародного кримінального суду вивчає 14 повідомлень про факти серйозних порушень норм міжнародного гуманітарного права на окупованих територіях Криму та Донбасу. Повідомлення стосуються вбивств, катування та інших злочинів.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

Також прокурор Міжнародного суду отримав повідомлення про факти депортація та насильницького переміщення населення окупованих територій, а також умисних нападів на цивільне населення та цивільні об'єкти.

Нагадаємо, раніше незаконне обмеження свободи пересування для громадян України в окупованому Росією Криму засудили в українському МЗС.

Також припинити політичні переслідування кримських татар з боку російської окупаційної влади в Криму закликали в Європейському союзі.

Крім того, доповідь про ситуацію в окупованому Криму опублікувала Організація Об'єднаних Націй.