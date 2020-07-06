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В ООН опубликовали второй доклад о ситуации в аннексированном Крыму

Новости » Политика     06.07.2020 - 19:26
В ООН опубликовали второй доклад о ситуации в аннексированном Крыму
Фото: Антониу Гутерриш (flickr.com/United Nations)

В докладе указываются многочисленные нарушения прав человека на аннексированном полуострове

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш опубликовал второй доклад о ситуации с правами человека аннексированном Россией Крыму. Доклад охватывает период с 1 июля по 31 декабря 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека.

Как отмечается, доклад основывается на мониторинге и документировании нарушений прав человека и международного гуманитарного права на аннексированном полуострове.

Среди прочих тем, доклад включает информацию о:

  • пытках и жестоком обращении со стороны ФСБ России и других правоохранительных органов в Крыму, включая избиения, удары электрическим током и удушения, применяемые против жертв;
  • нарушение прав задержанных, в том числе систематические избиения, необоснованные личные осмотры, отказ в свиданиях с родственниками и адвокатами, давление на получение российского гражданства;
  • обвинения за публикации в социальных сетях и вмешательства в работу журналистов;
  • 21 тысяча. жителей Крыма, которые были призваны в вооруженные силы РФ с начала оккупации (по состоянию на 1 января 2020 года);
  • 191 решение суда в 2019 году, которые обязали жителей Крыма покинуть территорию Крыма;
  • Препятствия, с которыми сталкиваются люди из Крыма в доступе к украинским публичных услугам на материковой части Украины.

Напомним, в апреле ЮНЕСКО констатировала ухудшение ситуации в оккупированном Крыму в сферах компетенции организации.

До этого в ЕС зафиксировали систематическое преследование лиц в Крыму, которые противостоят оккупационным "властям".

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины ООНКрымполитика
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