В ООН опубликовали второй доклад о ситуации в аннексированном Крыму

В докладе указываются многочисленные нарушения прав человека на аннексированном полуострове
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш опубликовал второй доклад о ситуации с правами человека аннексированном Россией Крыму. Доклад охватывает период с 1 июля по 31 декабря 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека.
Как отмечается, доклад основывается на мониторинге и документировании нарушений прав человека и международного гуманитарного права на аннексированном полуострове.
Среди прочих тем, доклад включает информацию о:
Напомним, в апреле ЮНЕСКО констатировала ухудшение ситуации в оккупированном Крыму в сферах компетенции организации.
До этого в ЕС зафиксировали систематическое преследование лиц в Крыму, которые противостоят оккупационным "властям".
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Автор: Максим Зайченко