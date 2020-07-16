В МИД осудили ограничения Россией свободы передвижения украинцев из Крыма

Фото: МИД Украины (РБК-Украина)

При наличии российского паспорта из Крыма разрешается выехать один раз

Министерство иностранных дел Украины осудило нарушения прав человека в аннексированном Крыму. В частности, российские "власти" ограничили свободу передвижения для граждан Украины.

Об этом сообщили в МИД Украины.

Отмечается, что жителям Крыма, которым незаконно выдали российские паспорта, разрешено один раз выехать за пределы полуострова. Украинцам, которые отказались от российских паспортов, разрешен выезд без возможности возвращения в Крым.

"Такие ограничения, установленные российскими оккупационными властями, противоречат нормам международного права, в частности пункта 4 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года, в котором четко прописано, что никто не может быть произвольно лишен права на въезд в свою собственную страну", - сообщили в МИД.

Также в министерстве добавили, что такие меры создают существенные препятствия для молодежи, которая планирует обучение в украинских университетах.

"Абитуриенты, которые выезжали на материковую часть Украины для сдачи экзаменов или подачи документов для поступления в высшие учебные заведения, а также родители, которые сопровождали, по возвращении в Крым и до окончания карантина не смогут оставить временно оккупированную территорию", - отметили в МИД.

Кроме этого оккупационные власти не вводили ограничения на межрегиональное сообщение с РФ, что повышало риск распространения коронавируса.

Ранее РБК-Украина писало, что оккупационные власти Крыма отменили двухнедельную обсервацию для тех, кто въезжает на полуостров.

Также сообщалось, что боевики на Донбассе препятствуют выезду абитуриентов для поступления в украинские университеты.