UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нарушение обычаев войны. Одесская прокуратура расследует российский ракетный обстрел

Фото: последствия российского ракетного удара по зонам отдыха в Одессе (od.gp.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

По факту российских ракетных ударов по прибрежной зоне Одессы в Киевском районе были начаты досудебные расследования. Речь идет о вражеской атаке 8 мая с применением авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Одесской областной прокуратуры.

"При процессуальном руководстве прокуроров Киевской окружной прокуратуры г. Одессы начаты досудебные расследования по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в заявлении.

По данным следствия, 8 мая российские военные снова нанесли ракетные удары по прибрежной зоне в Киевском районе Одессы "высокоточным вооружением".

В результате взрывов вражеских снарядов были разрушены и повреждены здания гостинично-ресторанного комплекса, а также объект коммунальной инфраструктуры.

"Жертв и пострадавших нет. Во время ракетных обстрелов людей в комплексе, к счастью, не было", - сообщает пресс-служба.

В прокуратуре также отмечают, что каких-либо военных объектов на данных территориях нет.

Последствия российских ракетных ударов по зонам отдыха на побережье Одессы (фото: od.gp.gov.ua)

Напомним, по данным Оперативного командования "Юг", за прошедшее сутки 8 мая войска РФ атаковали ракетами Одесскую область 9 раз. 6 ракет были сбиты нашими силами ПВО. Нанесенные удары повредили электроподстанцию ​​и газопровод, разрушили несколько частных домов и повредили зоны отдыха. Были пострадавшие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одессаракетный ударВойна России против Украины