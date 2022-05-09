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Порушення звичаїв війни. Одеська прокуратура розслідує російський ракетний обстріл

Фото: наслідки російського ракетного удару по зонах відпочинку в Одесі (od.gp.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

За фактом російських ракетних ударів по прибережній зоні Одеси у Київському районі були розпочаті досудові розслідування. Йдеться про ворожу атаку 8 травня із застосуванням авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Одеської обласної прокуратури.

"За процесуального керівництва прокурорів Київської окружної прокуратури м. Одеси розпочато досудові розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться в заяві.

За даними слідства, 8 травня російські військові знову завдали ракетних ударів по прибережній зоні в Київському районі Одеси "високоточним озброєнням".

В результаті вибухів ворожих снарядів були зруйновані та пошкоджені будівлі готельно-ресторанного комплексу, а також об'єкт комунальної інфраструктури.

"Жертв і постраждалих немає. Під час ракетних обстрілів людей у комплексі, на щастя, не було", - повідомляє прес-служба.

У прокуратурі також зазначають, що будь-яких військових об'єктів на даних територіях немає.

Наслідки російських ракетних ударів по зонах відпочинку на узбережжі Одеси (фото: od.gp.gov.ua)

Нагадаємо, за даними Оперативного командування "Південь", за минулу добу 8 травня війська РФ атакували ракетами Одеську область 9 разів. 6 ракет були збиті нашими силами ППО. Завдані удари пошкодили електропідстанцію і газопровід, зруйнували кілька приватних будинків і пошкодили зони відпочинку. Були постраждалі.

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