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Российские ракеты попали в зоны отдыха в Одессе

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Одесса, Воскресенье 08 мая 2022 19:54
Российские ракеты попали в зоны отдыха в Одессе Фото: Одесса снова оказалась под ракетными ударами (nationalinterest.org)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российские оккупанты в 16: 20 выпустили из самолетов три ракеты в сторону Одессы. Одну ракету удалось сбить силами противовоздушной обороны, а две другие попали в жилой район.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный канал Одесского городского совета в Telegram.

Российские ракеты, выпущенные из Черного моря, разрушили зоны отдыха в жилом районе, а также спровоцировали пожар на площади 15 квадратных метров. Огонь ликвидировали спасатели, прибывшие на место происшествия.

Сейчас спасатели разбирают завалы. Предварительно, в результате российского ракетного удара пострадавших нет.

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Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Максим Марченко в своем Telegram-канале сообщил, что в результате сегодняшних ракетных ударов по городу и области повреждены гражданские объекты и инфраструктура. Кроме того, оккупанты попали в жилой дом, ранена молодая девушка.

По его словам, в Болградском районе разрушена подстанция. В результате удара в шести населенных пунктах нет света.

Марченко добавил, что силам противовоздушной обороны удалось сбить четыре вражеские ракеты.

Напомним, сегодня после 16:20 появилась информация о взрывах в Одессе. Очевидцы также сообщали о двух облаках дыма над городом.

Еще несколько взрывов жители Одессы слышали несколькими часами ранее. Тогда военные сбили одну российскую крылатую ракету и ударный беспилотник.

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