Нарушает права: горсовет Ивано-Франковска обратился к Зеленскому из-за карантина

На заседании внеочередной сессии Ивано-Франковского горсовета депутаты обратились к президенту Владимиру Зеленскому и министру здравоохранения Максиму Степанову. Они просят отменить решение о внесении Ивано-Франковска в "красную зону".

Об этом сообщает местное издание galka.if.ua.

В обращении говорится, что решение правительства создало напряжение среди жителей, оно нарушает конституционные права местных жителей.

"Изучая данные относительно распространения коронавируса и зонирования, хотим заметить, что показатель заполненности койко-мест в больницах не может быть объективным. Ведь больницы Ивано-Франковска принимают людей и из района, и даже из других областей. Мы, депутаты, просим в кратчайший срок отменить решение ТЭБ и ЧС о внесении Ивано-Франковска в "красную зону", - говорится в заявлении.

Депутаты считают, что "это решение нарушает конституционные права франковцев". Также они просят пересмотреть методику установления карантина.

"Это несправедливо, по такому разделению Коломыя, Калуш, Ивано-Франковск всегда будут в "красной зоне", поскольку у нас всегда будет лечиться большое количество людей. Определенные показатели не соответствуют здравому смыслу", - сказал он.

Напомним, под Ивано-Франковской ОГА устроили протест из-за красной зоны карантина.

Ранее сообщалось, что городской совет Ивано-Франковска обжалует красную зону карантина в суде.

Также мэр Ивано-Франковска призвал выходить на протесты из-за усиления карантина.