Под Ивано-Франковской ОГА устроили протест из-за "красной зоны" карантина

Фото: протест в Ивано-Франковске (galka.if.ua)

Под зданием Ивано-Франковской областной государственной администрации протестуют сотни людей из-за внесения города в "красную зону" карантина. Жители недовольны решением правительства.

Об этом сообщает местное издание galka.if.ua.

В частности, на протест вышли учителя, которые выступают против дистанционного обучения в школах. На плакатах у людей написаны различные лозунги: "Я кормлю государство, а оно меня закрывает", "Я имею право на труд, я тоже хочу кушать", "Пустите детей в школу", "Образование победит".

Фото: протест в Ивано-Франковске (galka.if.ua)

Протестующие хотят, чтобы правительство отменило решение внести Ивано-Франковск в "красную зону".

Напомним, в красную зону попала Ивано-Франковская область (Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Городенковский, Косовский, Тисменицький р-ны). В этой зоне запрещается работа общественного транспорта, посещение учреждений образования, деятельность заведений общественного питания, ТРЦ, бизнес-центров, магазинов.

Отметим, что городской совет Ивано-Франковска обжалует красную зону карантина в суде.

Ранее мэр Ивано-Франковска призвал выходить на протесты из-за усиления карантина.