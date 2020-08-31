ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Под Ивано-Франковской ОГА устроили протест из-за "красной зоны" карантина

Ивано-Франковск, Понедельник 31 августа 2020 11:14
Под Ивано-Франковской ОГА устроили протест из-за "красной зоны" карантина
Фото: протест в Ивано-Франковске (galka.if.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Под зданием Ивано-Франковской областной государственной администрации протестуют сотни людей из-за внесения города в "красную зону" карантина. Жители недовольны решением правительства.

Об этом сообщает местное издание galka.if.ua.

В частности, на протест вышли учителя, которые выступают против дистанционного обучения в школах. На плакатах у людей написаны различные лозунги: "Я кормлю государство, а оно меня закрывает", "Я имею право на труд, я тоже хочу кушать", "Пустите детей в школу", "Образование победит".

Фото: протест в Ивано-Франковске (galka.if.ua)

Протестующие хотят, чтобы правительство отменило решение внести Ивано-Франковск в "красную зону".

Напомним, в красную зону попала Ивано-Франковская область (Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Городенковский, Косовский, Тисменицький р-ны). В этой зоне запрещается работа общественного транспорта, посещение учреждений образования, деятельность заведений общественного питания, ТРЦ, бизнес-центров, магазинов.

Отметим, что городской совет Ивано-Франковска обжалует красную зону карантина в суде.

Ранее мэр Ивано-Франковска призвал выходить на протесты из-за усиления карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Ивано-Франковскпротесткарантин
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь