Порушує права: міськрада Івано-Франківська звернулась до Зеленського через карантин

На засіданні позачергової сесії Івано-Франківської міськради депутати звернулися до президента Володимира Зеленського та міністра охорони здоров‘я Максима Степанова. Вони просять скасувати рішення про внесення Івано-Франківська у "червону зону".

Про це повідомляє місцеве видання galka.if.ua.

У зверненні говориться, що рішення уряду створило напругу серед мешканців, воно порушує конституційні права місцевих жителів.

"Вивчаючи дані щодо поширення коронавірусу та зонування, хочемо зауважити, що показник заповненості ліжкомісць у лікарнях не може бути об’єктивним. Адже лікарні Івано-Франківська приймають людей і з району, і навіть з інших областей. Ми, депутати, просимо у найкоротший термін скасувати рішення ТЕБ і НС про внесення Івано-Франківська у "червону зону", - йдеться в заяві.

Депутати вважають, що "це рішення порушує конституційні права франківців". Також вони просять переглянути методику встановлення карантину.

"Це несправедливо, за таким поділом Коломия, Калуш, Івано-Франківськ завжди будуть у "червоній зоні", бо у нас завжди буде лікуватися велика кількість людей. Визначені показники не відповідають здоровому глузду", - сказав він.

Нагадаємо, під Івано-Франківською ОДА влаштували протест через червону зону карантину.

Раніше повідомлялось, що міська рада Івано-Франківська оскаржить червону зону карантину в суді.

Також мер Івано-Франківська закликав виходити на протести через посилення карантину.