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Мэр Ивано-Франковска призвал выходить на протесты из-за усиления карантина

Ивано-Франковск, Суббота 29 августа 2020 11:04
Мэр Ивано-Франковска призвал выходить на протесты из-за усиления карантина
Фото: Руслан Марцинкив (facebook.com Руслан Марцинкив)
Автор: Андрей Козловский

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что решение центральной власти отнести город в "красную зону" следует отменить. Он считает его необоснованным.

Об этом Руслан Марцинкив сказал в видеообращении, которое опубликовал у себя на странице в Facebook.

Таким образом, городской голова призвал жителей выходить на мирный протест, чтобы заявить о своем несогласии с таким решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Критерии, установленные на уровне государства, субъективные. Происходит политический шантаж запада Украины", - сказал Марцинкив.

Также он добавил, что город не будет игнорировать распоряжения центральной власти.

"Я призываю мирным способом выражать свой протест", - сказал мэр.

Напомним, в связи с попаданием Ивано-Франковска в "красную зону" город усилил карантин.

Также ранее сообщалось, что в Украине обновили карантинные зоны.

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