Мэр Ивано-Франковска призвал выходить на протесты из-за усиления карантина

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что решение центральной власти отнести город в "красную зону" следует отменить. Он считает его необоснованным.
Об этом Руслан Марцинкив сказал в видеообращении, которое опубликовал у себя на странице в Facebook.
Таким образом, городской голова призвал жителей выходить на мирный протест, чтобы заявить о своем несогласии с таким решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"Критерии, установленные на уровне государства, субъективные. Происходит политический шантаж запада Украины", - сказал Марцинкив.
Также он добавил, что город не будет игнорировать распоряжения центральной власти.
"Я призываю мирным способом выражать свой протест", - сказал мэр.
Напомним, в связи с попаданием Ивано-Франковска в "красную зону" город усилил карантин.
Также ранее сообщалось, что в Украине обновили карантинные зоны.