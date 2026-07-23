Наручники та газ проти 61-річного чоловіка: на Хмельниччині розгорається скандал з ТЦК

Деталі інциденту

Як зазначив Лубінець, про випадок повідомив син постраждалого, який наразі служить у лавах ЗСУ. За його словами, до батька застосували фізичну силу та спецзасоби під час мобілізаційних заходів.

Чоловік уже звернувся до лікарів через отримані тілесні ушкодження. Наразі з ним на зв'язку перебувають представники Офісу омбудсмена.

"Кожен новий інцидент лише посилює суспільний запит на прозорість, законність та ефективний контроль. Довіру до мобілізаційних заходів потрібно відновлювати негайно. Захист держави є безумовним пріоритетом. Проте він не може здійснюватися ціною порушення Конституції, законів України чи прав людини", - наголосив Дмитро Лубінець.

Розслідування та перевірка

Уповноважений ВР з прав людини взяв справу під особистий контроль.

Офіс омбудсмена вже направив офіційні звернення та запити до Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому, Хмельницького зонального відділу Військової служби правопорядку (ВСП), Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ.

Окремо від Головного управління ВСП у ЗСУ вимагають провести службову перевірку щодо можливого перевищення повноважень працівниками ТЦК.

У разі підтвердження фактів порушників притягнуть до адміністративної або кримінальної відповідальності.