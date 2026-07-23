UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Наручники та газ проти 61-річного чоловіка: на Хмельниччині розгорається скандал з ТЦК

16:57 23.07.2026 Чт
2 хв
Постраждав батько українського військового
aimg Сергій Козачук
Фото: Хмельницький ТЦК перевірить ВСП через скандал (facebook.com/ternopil.vk)

У селищі Лехнівка на Хмельниччині стався новий скандал за участю працівників ТЦК. Представники військкомату нібито прикували 61-річного чоловіка наручниками до авто, застосували до нього силу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Деталі інциденту

Як зазначив Лубінець, про випадок повідомив син постраждалого, який наразі служить у лавах ЗСУ. За його словами, до батька застосували фізичну силу та спецзасоби під час мобілізаційних заходів.

Чоловік уже звернувся до лікарів через отримані тілесні ушкодження. Наразі з ним на зв'язку перебувають представники Офісу омбудсмена.

"Кожен новий інцидент лише посилює суспільний запит на прозорість, законність та ефективний контроль. Довіру до мобілізаційних заходів потрібно відновлювати негайно. Захист держави є безумовним пріоритетом. Проте він не може здійснюватися ціною порушення Конституції, законів України чи прав людини", - наголосив Дмитро Лубінець.

Розслідування та перевірка

Уповноважений ВР з прав людини взяв справу під особистий контроль.

Офіс омбудсмена вже направив офіційні звернення та запити до Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому, Хмельницького зонального відділу Військової служби правопорядку (ВСП), Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ.

Окремо від Головного управління ВСП у ЗСУ вимагають провести службову перевірку щодо можливого перевищення повноважень працівниками ТЦК.

У разі підтвердження фактів порушників притягнуть до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Інші випадки силовий затримань ТЦК

Нагадаємо, що скандал у Лехнівці - не перший випадок конфліктів за участю працівників військкоматів, які викликали суспільний резонанс та реакцію правоохоронних органів.

Зокрема, серія подібних інцидентів раніше сталася у Львові.

Так, у липні 2026 року у місті розпочали службове розслідування через напад військовослужбовця ТЦК на жінку. Під час мобілізаційних заходів представник військкомату схопив цивільну за горло, а кадри жорсткого поводження швидко поширилися у соціальних мережах.

Крім того, правоохоронці розслідують випадок жорстокого побиття чоловіка працівниками ТЦК на Галицькій площі у центрі Львова. Внаслідок суперечки з військовими місцевий житель отримав тілесні ушкодження, через що поліція відкрила кримінальне провадження.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Хмельницька областьТЦКВійна в УкраїніДмитро ЛубінецьМобілізація в Україні