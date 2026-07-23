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Наручники и газ против 61-летнего мужчины: на Хмельниччине разгорается скандал с ТЦК

16:57 23.07.2026 Чт
2 мин
Пострадал отец украинского военного
aimg Сергей Козачук
Фото: Хмельницкий ТЦК проверит ВСП из-за скандала (facebook.com/ternopil.vk)

В поселке Лехновка в Хмельнитчине произошел новый скандал с участием работников ТЦК. Представители военкомата якобы приковали 61-летнего мужчину наручниками к автомобилю, применили к нему силу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

Детали инцидента

Как отметил Лубинец, о случившемся сообщил сын пострадавшего, который сейчас служит в рядах ВСУ. По его словам, к отцу применили физическую силу и спецсредства во время мобилизационных мероприятий.

Мужчина уже обратился к врачам из-за полученных телесных повреждений. Пока с ним на связи находятся представители Офиса омбудсмена.

"Каждый новый инцидент лишь усиливает общественный запрос на прозрачность, законность и эффективный контроль. Доверие к мобилизационным мерам нужно восстанавливать немедленно. Защита государства является безусловным приоритетом. Однако она не может осуществляться ценой нарушения Конституции, законов Украины или прав человека", - подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Расследование и проверка

Уполномоченный ВР по правам человека взял дело под личный контроль.

Офис омбудсмена уже направил официальные обращения и запросы в Государственное бюро расследований в г. Хмельницком, Хмельницком зональном отделе Военной службы правопорядка (ВСП), Министерстве обороны Украины и Генеральном штабе ВСУ.

Отдельно от Главного управления ВСП в ВСУ требуют провести служебную проверку возможного превышения полномочий работниками ТЦК.

В случае подтверждения фактов нарушителей будут привлечены к административной или уголовной ответственности.

Другие случаи силовых задержаний ТЦК

Напомним, что скандал в Лехновке - не первый случай конфликтов с участием работников военкоматов, вызвавших общественный резонанс и реакцию правоохранительных органов.

В частности, серия подобных инцидентов ранее произошла во Львове.

Так, в июле 2026 года в городе было начато служебное расследование из-за нападения военнослужащего ТЦК на женщину. Во время мобилизационных мероприятий представитель военкомата схватил гражданскую за горло, а кадры жесткого обращения быстро распространились в социальных сетях.

Кроме того, правоохранители расследуют случай жестокого избиения мужчины работниками ТЦК на Галицкой площади в центре Львова. В результате спора с военными местный житель получил телесные повреждения, из-за чего полиция открыла уголовное производство.

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