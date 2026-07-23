Наручники и газ против 61-летнего мужчины: на Хмельниччине разгорается скандал с ТЦК

В поселке Лехновка в Хмельнитчине произошел новый скандал с участием работников ТЦК. Представители военкомата якобы приковали 61-летнего мужчину наручниками к автомобилю, применили к нему силу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.
Как отметил Лубинец, о случившемся сообщил сын пострадавшего, который сейчас служит в рядах ВСУ. По его словам, к отцу применили физическую силу и спецсредства во время мобилизационных мероприятий.
Мужчина уже обратился к врачам из-за полученных телесных повреждений. Пока с ним на связи находятся представители Офиса омбудсмена.
"Каждый новый инцидент лишь усиливает общественный запрос на прозрачность, законность и эффективный контроль. Доверие к мобилизационным мерам нужно восстанавливать немедленно. Защита государства является безусловным приоритетом. Однако она не может осуществляться ценой нарушения Конституции, законов Украины или прав человека", - подчеркнул Дмитрий Лубинец.
Уполномоченный ВР по правам человека взял дело под личный контроль.
Офис омбудсмена уже направил официальные обращения и запросы в Государственное бюро расследований в г. Хмельницком, Хмельницком зональном отделе Военной службы правопорядка (ВСП), Министерстве обороны Украины и Генеральном штабе ВСУ.
Отдельно от Главного управления ВСП в ВСУ требуют провести служебную проверку возможного превышения полномочий работниками ТЦК.
В случае подтверждения фактов нарушителей будут привлечены к административной или уголовной ответственности.
Напомним, что скандал в Лехновке - не первый случай конфликтов с участием работников военкоматов, вызвавших общественный резонанс и реакцию правоохранительных органов.
В частности, серия подобных инцидентов ранее произошла во Львове.
Так, в июле 2026 года в городе было начато служебное расследование из-за нападения военнослужащего ТЦК на женщину. Во время мобилизационных мероприятий представитель военкомата схватил гражданскую за горло, а кадры жесткого обращения быстро распространились в социальных сетях.
Кроме того, правоохранители расследуют случай жестокого избиения мужчины работниками ТЦК на Галицкой площади в центре Львова. В результате спора с военными местный житель получил телесные повреждения, из-за чего полиция открыла уголовное производство.