Наручники и газ против 61-летнего мужчины: на Хмельниччине разгорается скандал с ТЦК

Детали инцидента

Как отметил Лубинец, о случившемся сообщил сын пострадавшего, который сейчас служит в рядах ВСУ. По его словам, к отцу применили физическую силу и спецсредства во время мобилизационных мероприятий.

Мужчина уже обратился к врачам из-за полученных телесных повреждений. Пока с ним на связи находятся представители Офиса омбудсмена.

"Каждый новый инцидент лишь усиливает общественный запрос на прозрачность, законность и эффективный контроль. Доверие к мобилизационным мерам нужно восстанавливать немедленно. Защита государства является безусловным приоритетом. Однако она не может осуществляться ценой нарушения Конституции, законов Украины или прав человека", - подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Расследование и проверка

Уполномоченный ВР по правам человека взял дело под личный контроль.

Офис омбудсмена уже направил официальные обращения и запросы в Государственное бюро расследований в г. Хмельницком, Хмельницком зональном отделе Военной службы правопорядка (ВСП), Министерстве обороны Украины и Генеральном штабе ВСУ.

Отдельно от Главного управления ВСП в ВСУ требуют провести служебную проверку возможного превышения полномочий работниками ТЦК.

В случае подтверждения фактов нарушителей будут привлечены к административной или уголовной ответственности.