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Для нарощення обсягу морських перевезень необхідна ефективна модель бронювання працівників, - експерт

Фото: для нарощення обсягу морських перевезень необхідна ефективна модель бронювання працівників (Віталій Носач, РБК-Україна) 
Автор: Сергей Новиков

Морський коридор працює уже в цілодобовому режимі, а обсяги перевезень продовжують зростати. Водночас,є дві основні проблеми, які заважають відновленню довоєнних обсягів - безпекова ситуація, та мобілізація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Центру транспортних стратегій Сергія Вовка.

"Безпекова складова є головним аргументом і головним чинником, який впливає на перевезення в тому чи іншому регіоні. Зараз ми маємо певну більш сприятливу ситуацію. Але нам зараз потрібно в першу чергу забезпечувати наявну, і підсилювати систему протиповітряної оборони якраз у цьому регіоні, щоб здійснювати ритмічні відвантаження", - заявив експерт. 

За його словами, важливими для розвитку експорту є також операційні фактори - забезпечення ефективної роботи припортових станцій та УЗ в напрямку портів.

"Мобілізація - важливий фактор. Тому що зараз збільшився обсяг роботи в портах, а цей обсяг виконується в першу чергу чоловіками - тому що це так звані чоловічі професії, такі як кранівник або докер. Часто саме надмірна мобілізація в цих сегментах заважає зростанню вантажопотоку - тому що просто портовим операторам недостатньо робочої сили для нарощування експорту і для нарощування перевалки в експортному напрямку. Тому потрібно передбачити модель справедливого бронювання для працівників критичних напрямів", - наголосив експерт. 

Бронь від мобілізації

Під час дії військового стану в Україні мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років. Але є працівники критично важливих компаній, органів державної влади, які можуть бути заброньовані від мобілізації.

Зокрема, раніше, як писало РБК-Україна, в Міністерстві економіки України розглядали можливість бронювання від мобілізації ФОП та гіг-фахівців.

Нещодавно заступник голови Мінцифри Олександр Борняков розповідав, що оловною проблемою з бронею від мобілізації фахівців IT-сфери є відсутність взяття багатьох з них на військовий облік, а бронювати ФОП не можна і цьому є просте пояснення.

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Мобілізація в Україні