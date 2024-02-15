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"Вони не хочуть йти до ТЦК". У Мінцифри вказали на головну проблему із бронею ІТ-фахівців

Україна, Четвер 15 лютого 2024 10:11
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"Вони не хочуть йти до ТЦК". У Мінцифри вказали на головну проблему із бронею ІТ-фахівців Фото: у Мінцифри назвали головну проблему із бронею від мобілізації ІТ-фахівців (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Головною проблемою з бронею від мобілізації фахівців IT-сфери є відсутність взяття багатьох з них на військовий облік, а бронювати ФОП не можна і цьому є просте пояснення.

Про це заявив заступник голови Мінцифри Олександр Борняков, пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю LIGA.net.

"Вони не хочуть йти до ТЦК, і що робити з цим ніхто не знає. Сьогодні існує, може, і не дуже проста, але зрозуміла система бронювання. Для критичних компаній бронюється 50% військовозобов'язаних", - сказав він.

За його словами, обговорення відсоткової кількості броньованих стало "тяжким компромісом" - військові хотіли менше відсотка, а Мінцифра - більше.

"Ми не можемо сьогодні дозволити бронювати 100% - хто ж тоді воюватиме? У військових є на це запит", – додав заступник глави міністерства.

Чому не бронюють ФОП?

За законом бронювати ФОПи не можна, а щодо гіг-контракторів відмовили в Міноборони по причині того, що вони не бачать їх спеціальностей.

"Якщо людина працює на гіг-контракті, він закінчується, то вона може написати заяву та перейти на штатну позицію", - пояснив Борняков.

При цьому, за його словами, наявність статусу резидента Дія.City спрощує набуття статусу критичної компанії та бронювання співробітників.

Бронь від мобілізації

Під час дії військового стану в Україні мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років. Але є працівники критично важливих компаній, органів державної влади, які можуть бути заброньовані від мобілізації.

Зокрема, раніше, як писало РБК-Україна, в Міністерстві економіки України розглядали можливість бронювання від мобілізації ФОП та гіг-фахівців.

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